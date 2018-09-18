«ЦЖКУ» в очередной раз пообещало подготовить к зиме котельную в Пушкине Подготовка к отопительному сезону котельной ФГБУ «ЦЖКУ» в Пушкине Ленинградской области все еще находится под вопросом

10 сентября в ГУП «ТЭК СПб» состоялось совещание по вопросу подготовки котельной №27 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны, расположенной по адресу ул. Саперная, 77/3 города Пушкина, к предстоящему отопительному сезону. В ходе встречи начальник филиала «ЦЖКУ» Иван Казачков сообщил, что в ближайшие две недели будет произведена лишь замена наиболее ветхого участка теплосети.

В свою очередь, специалисты «ТЭК СПб» оценили состояние котельной как удовлетворительное. Из трёх котлов объекта один находится в нерабочем состоянии, а сам энергоисточник требует усиленного внимания и контроля. Кроме того, на сетях не исключены аварийные ситуации во время прохождения отопительного сезона. Помимо этого, долгое время не решается вопрос о балансовой принадлежности указанных сетей.

На встрече также поднимался вопрос о задолженности «ЦЖКУ» перед ГУП «ТЭК СПб». Её размер на 31 августа 2018 года составлял 95,57 млн рублей (86,5 млн из них – просроченная).

Также стало известно, что «ЦЖКУ» не выполнило мероприятия по подготовке к отопительному сезону в Сосновом Бору и не получило паспорт готовности. Там предприятие Минобороны обслуживает два дома по улице Солнечной. Кроме того, военные коммунальщики имеют задолженность перед СМУП «ТСП» за потреблённое тепло в размере 2,2 млн рублей.

Напомним, что прошлый отопительный сезон в военных городках Ленобласти выдался достаточно напряженным. Регулярные перебои с подачей тепла в квартиры жителей были зафиксированы в Агалатово, Красном Селе и других городках. Один из самых ярких примеров неудовлетворительной работы «ЦЖКУ» продемонстрировало в Каменке. Там, несмотря на отсутствие тепла и горячей воды, семьи военных получили квитанции на оплату услуг ЖКХ с заоблачными суммами. Так, например, за квартиру в 50 квадратных метров предлагалось заплатить до 34 тысяч рублей.