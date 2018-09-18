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18.09.18 / 15:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин снова отменил аукционы по размещению ОФЗ

В последний раз аукционы проводились 29 августа

Коллаж АБН

Минфин РФ не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа 19 сентября. Об этом в министерстве сообщили во вторник.

Ведомство отменило аукционы с целью стабилизации ситуации на долговом рынке. Неделей ранее Минфин также отменил аукционы по размещению ОФЗ. В последний раз аукционы проходили 29 августа.

Отметим, Банк России во вторник сообщил, что в августе нетто-продажи ОФЗ инвесторами-нерезидентами составили 71 млрд рублей. Иностранные инвесторы начали активно продавать облигации в августе. К началу сентября объем ОФЗ нерезидентов сократился до 1,935 трлн рублей.

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