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19.09.18 / 21:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд арестовал акции Грудинина в «Совхозе им. Ленина»

Акции являются основным активом Грудинина

Фото АБН

Суд наложил арест на акции Павла Грудинина в ЗАО « Совхоз им. Ленина» в рамках раздела имущества между ним и его бывшей женой. Об этом в среду сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алену Бойцову.

По словам юриста, акции являются основным активом Грудинина, так как другого ценного имущества у него формально нет. Профильная экспертиза вскоре оценит стоимость акций.

Отметим, Грудинин находится в процессе развода с женой с июля этого года. В августе бывшая супруга бизнесмена подала иск о разделе имущества. Заседание по этому вопросу состоится 27 сентября.

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