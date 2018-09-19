Суд арестовал акции Грудинина в «Совхозе им. Ленина»

Суд наложил арест на акции Павла Грудинина в ЗАО « Совхоз им. Ленина» в рамках раздела имущества между ним и его бывшей женой. Об этом в среду сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алену Бойцову.
По словам юриста, акции являются основным активом Грудинина, так как другого ценного имущества у него формально нет. Профильная экспертиза вскоре оценит стоимость акций.
Отметим, Грудинин находится в процессе развода с женой с июля этого года. В августе бывшая супруга бизнесмена подала иск о разделе имущества. Заседание по этому вопросу состоится 27 сентября.
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