КРТИ заключил контракт с «Ленметрогипротранс» на разработку документов для станции метро «Кудрово»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга заключил контракт с «Ленметрогипротранс» на разработку документов для строительства метрополитена до станции «Кудрово». Соответствующий договор опубликован в среду на сайте госзакупок.
Согласно документу, подрядчик должен разработать предпроектную документацию строительства участка «Лахтинско-Правобережной» линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». Документы требуется подготовить к 22 марту 2019 года. Стоимость контракта составила 44,19 млн рублей.
Напомним, КРТИ объявил поиск подрядчика на эти работы в августе. Ведомство принимало заявки до 22 августа. Максимальная стоимость контракта – 44,4 млн рублей. Комитет заключил контракт с «Ленметрогипротранс» как с единственным поставщиком.
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