Госпитализированная после митинга в Свердловском саду активистка получила 20 суток ареста

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на 20 суток госпитализированную после митинга «Против пенсионного грабежа» Шахназ Шитик. Об этом накануне сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.
Добавим, дело рассматривалось в закрытом режиме. Как уточняет Вишневский, административное наказание связано с акцией 7 сентября. Тогда Шитик участвовала в перформансе «Путин едет на пенсионерах».
Напомним, Шахназ Шитик задержали на согласованном митинге в Свердловском саду. Во время задержания она пострадала: ей наступили на грудь, а также распылили газовый баллончик. В больнице возле палаты дежурили полицейские.
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