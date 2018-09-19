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19.09.18 / 10:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Госпитализированная после митинга в Свердловском саду активистка получила 20 суток ареста

За акцию 7 сентября

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на 20 суток госпитализированную после митинга «Против пенсионного грабежа» Шахназ Шитик. Об этом накануне сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

Добавим, дело рассматривалось в закрытом режиме. Как уточняет Вишневский, административное наказание связано с акцией 7 сентября. Тогда Шитик участвовала в перформансе «Путин едет на пенсионерах».

Напомним, Шахназ Шитик задержали на согласованном митинге в Свердловском саду. Во время задержания она пострадала: ей наступили на грудь, а также распылили газовый баллончик. В больнице возле палаты дежурили полицейские.

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