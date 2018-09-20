ФНС: Налоговые поступления в бюджет выросли на 21,5% за январь-август В федеральный бюджет – на 28,7%

За январь-август 2018 года Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России порядка 13,6 трлн рублей налогов, что на 21,5% больше в годовом выражении. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

При этом в федеральный бюджет за указанный период поступило около 7,5 трлн рублей, передает его слова ТАСС. Год к году показатель вырос на 28,7%. Как отметил Мишустин, высокие темпы роста показывают все ключевые ненефтегазовые налоги.

Ранее сообщалось, что с начала года должники выплатили порядка 20 млрд рублей налогов в бюджет. Еще около 3 млрд рублей удалось получить при заключении мировых соглашений с ФНС. Отметим, по итогам прошлого года должники суммарно вернули 35 млрд рублей.