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20.09.18 / 12:58 Новости / Россия и мир

ФНС: Налоговые поступления в бюджет выросли на 21,5% за январь-август

В федеральный бюджет – на 28,7%

Фото с сайта flashsiberia.com

За январь-август 2018 года Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России порядка 13,6 трлн рублей налогов, что на 21,5% больше в годовом выражении. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

При этом в федеральный бюджет за указанный период поступило около 7,5 трлн рублей, передает его слова ТАСС. Год к году показатель вырос на 28,7%. Как отметил Мишустин, высокие темпы роста показывают все ключевые ненефтегазовые налоги.

Ранее сообщалось, что с начала года должники выплатили порядка 20 млрд рублей налогов в бюджет. Еще около 3 млрд рублей удалось получить при заключении мировых соглашений с ФНС. Отметим, по итогам прошлого года должники суммарно вернули 35 млрд рублей.

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