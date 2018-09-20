Выход РНПК на IPO отложат из-за санкций Ранее планировалось разместить акции до 2021 года

Банк России отложит выход Российской национальной перестраховочной компании на IPO из-за санкций. Об этом в четверг заявил зампред ЦБ Сергей Швецов.

Как передает ТАСС, размещение акций перенесли минимум до 2021 года. По словам Швецова, портфель компании пока недостаточно сбалансирован, чтобы выходить на IPO. В долгосрочной перспективе при этом публичное размещение акций все же планируется.

Напомним, ранее сообщалось, что IPO перестраховщика должно состояться до 2021 года – это прописано в стратегии компании. Однако введенные в апреле санкции США оказали сильное давление на капитал РНПК, так как компания принимает риски попавших под санкции клиентов в объеме 15-20 млрд рублей. Отметим, по закону, РНПК должна получать 10% рисков коммерческих страховщиков.