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20.09.18 / 19:22 Новости / Россия и мир / Страхование

Выход РНПК на IPO отложат из-за санкций

Ранее планировалось разместить акции до 2021 года

Банк России отложит выход Российской национальной перестраховочной компании на IPO из-за санкций. Об этом в четверг заявил зампред ЦБ Сергей Швецов.

Как передает ТАСС, размещение акций перенесли минимум до 2021 года. По словам Швецова, портфель компании пока недостаточно сбалансирован, чтобы выходить на IPO. В долгосрочной перспективе при этом публичное размещение акций все же планируется.

Напомним, ранее сообщалось, что IPO перестраховщика должно состояться до 2021 года – это прописано в стратегии компании. Однако введенные в апреле санкции США оказали сильное давление на капитал РНПК, так как компания принимает риски попавших под санкции клиентов в объеме 15-20 млрд рублей. Отметим, по закону, РНПК должна получать 10% рисков коммерческих страховщиков.

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