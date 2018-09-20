«Русские машины» могут получить преимущества при госзакупках Заказчик должен будет отклонять заявки от других компаний

Холдинг «Русские машины» и «Группа ГАЗ», принадлежащие бизнесмену Олегу Дерипаске, могут получить преференции при госзакупках. Это следует из опубликованного в четверг проекта постановления правительства.

Преимущества также могут получить дочерние структуры этих компаний. Все организации включат в специальный список. Предполагается, что заказчики некоторых видов товаров машиностроительной отрасли должны будут отклонять все заявки от компаний, которые в этот список не входят.

Отметим, «Группа ГАЗ» — крупнейший автомобилестроительный холдинг в РФ. В него входят 13 дочерних предприятий, которые производят автомобили различных категорий. Основной акционер компании – ООО «Русские машины» Олега Дерипаски. Напомним, в отношении бизнесмена и подконтрольных ему активов с апреля введены санкции США.