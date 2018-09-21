Fich понизило прогноз роста мирового ВВП из-за действий США Прогноз понизили на 0,1 п.п. до 3,1%

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз темпов роста мировой экономики в 2019 году из-аз торговой войны между США и Китаем. Об этом говорится в обзоре агентства.

Прогноз понизили на 0,1 п.п. до 3,1%. Прогноз по росту ВВП Китая при этом снизился на 0,2 п.п. до 6,1%. По итогам же 2018 года Fitch ожидает ускорения роста мировой экономики до 3,3%. А прогноз роста ВВП США на 2018 год повысили до 2,9%.

Напомним, летом текущего года США ввели пошлина в 25% на товары из Китая, общая стоимость которых составляет $50 млрд. КНР ответила аналогичными мерами. Также с 24 сентября ША введут дополнительные 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд.