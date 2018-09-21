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21.09.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк, «Яндекс» и сокращение свободных денег. Итоги пятницы

У россиян снизилось количество свободных денег, а клиенты Сбербанка вывели со счетов в валюте $1,2 млрд в прошлом месяце. ФАС возбудило дело на «Яндекс». В это время Минтруд заканчивает персмотр списка запрещенных для женщин профессий. Министр экономического развития Максим Орешкин поддержал предложение о дедолларизации.

Коллаж АБН

Объем свободных денег россиян снизился на 13%. Показатель составил 23,6 тыс. рублей.

УФАС Москвы возбудило дело на «Яндекс». Компания рекламировала букмекерскую контору «Фонбет».

СМИ: Клиенты Сбербанка вывели со счетов в валюте в августе $1,2 млрд. С начала года объема таких счетов упал на 10%.

Топилин сообщил о завершении пересмотра запрещенных для женщин профессий. Министр заявил, что принятие нового перечня работ обеспечит справедливые условия труда.

Орешкин поддержал предложение главы ВТБ о дедолларизации экономики России. Он заявил: «Это то, что активно происходит».

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