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21.09.18 / 20:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах

До 2%

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах. Об этом стало известно в пятницу из материалов кредитной организации.

Теперь максимальная ставка составляет 2% вместо 1,35%. Это относится к открытию депозитов онлайн на сумму от $20 тыс.

Напомним, ранее в пятницу Bloomberg сообщил, что клиенты Сбербанка вывели со счетов в валюте $1,2 млрд за август. Общая сумма по всем банкам России составляет $1,5 млрд. По мнению издания, причина в ожидании санкций от США. Они могут заморозить долларовые платежи в российских госбанках.

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