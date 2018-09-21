Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах До 2%

Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах. Об этом стало известно в пятницу из материалов кредитной организации.

Теперь максимальная ставка составляет 2% вместо 1,35%. Это относится к открытию депозитов онлайн на сумму от $20 тыс.

Напомним, ранее в пятницу Bloomberg сообщил, что клиенты Сбербанка вывели со счетов в валюте $1,2 млрд за август. Общая сумма по всем банкам России составляет $1,5 млрд. По мнению издания, причина в ожидании санкций от США. Они могут заморозить долларовые платежи в российских госбанках.