Все новости

21.09.18 / 10:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Более 3 тыс. туристов воспользовались системой tax free в «Пулково»

Особой популярностью она пользуется у туристов из Китая

Фото АБН

С начала запуска системы tax free в аэропорту «Пулково» ей воспользовались более 3,38 тыс. туристов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.

Отмечается, что чаще всего иностранцы покупают в России одежду, обувь, сумки, часы и прочие аксессуары. При этом наибольшей популярностью система пользуется у туристов из Китая.

Напомним, система tax free работает в Москве и Петербурге с апреля этого года. Она позволяет гражданину иностранного государства, не входящего в ЕАЭС, вернуть налог с покупки товаров в России. Для этого иностранец должен совершить покупку на сумму от 10 тыс. рублей в магазинах-участниках, получить специальный чек, а при выезде из страны оформить tax free.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.