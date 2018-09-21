Более 3 тыс. туристов воспользовались системой tax free в «Пулково» Особой популярностью она пользуется у туристов из Китая

С начала запуска системы tax free в аэропорту «Пулково» ей воспользовались более 3,38 тыс. туристов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.

Отмечается, что чаще всего иностранцы покупают в России одежду, обувь, сумки, часы и прочие аксессуары. При этом наибольшей популярностью система пользуется у туристов из Китая.

Напомним, система tax free работает в Москве и Петербурге с апреля этого года. Она позволяет гражданину иностранного государства, не входящего в ЕАЭС, вернуть налог с покупки товаров в России. Для этого иностранец должен совершить покупку на сумму от 10 тыс. рублей в магазинах-участниках, получить специальный чек, а при выезде из страны оформить tax free.