Новак: Сделка ОПЕК+ была исполнена в августе на 129% А осенью сможет достигнуть 100%

В августе страны ОПЕК+ исполнили сделку по сокращению нефтедобычи на 129%. Об этом в воскресенье сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы достигли внушительных результатов: объем коммерческих запасов составил величину ниже среднего пятилетнего показателя, возвращаются инвестиции в отрасль»», — приводятся слова министра в Twitter Минэнерго.

Кроме того, Новак сообщил, что страны ОПЕК+ смогут достичь 100% выполнения сделки осенью этого года, передает РИА Новости. Министр отметил, что такой показатель может быть зафиксирован уже в сентябре-октябре.

Напомним, ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки в 2016 году. После этого соглашение дважды продлевалось. В настоящий момент оно действует до конца 2018 года. Летом ОПЕК+ решила увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.