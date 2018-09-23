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23.09.18 / 13:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Новак: Сделка ОПЕК+ была исполнена в августе на 129%

А осенью сможет достигнуть 100%

нефть пермьВ августе страны ОПЕК+ исполнили сделку по сокращению нефтедобычи на 129%. Об этом в воскресенье сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы достигли внушительных результатов: объем коммерческих запасов составил величину ниже среднего пятилетнего показателя, возвращаются инвестиции в отрасль»», — приводятся слова министра в Twitter Минэнерго.

Кроме того, Новак сообщил, что страны ОПЕК+ смогут достичь 100% выполнения сделки осенью этого года, передает РИА Новости. Министр отметил, что такой показатель может быть зафиксирован уже в сентябре-октябре.

Напомним, ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки в 2016 году. После этого соглашение дважды продлевалось. В настоящий момент оно действует до конца 2018 года. Летом ОПЕК+ решила увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

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