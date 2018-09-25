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25.09.18 / 17:38 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ласточка» свяжет Карелию с Петербургом и Выборгом

Новый маршрут откроют в мае 2019 года

Скоростной поезд «Ласточка» свяжет карельский город Сортавала и горный парк Рускеала с Петербургом и Выборгом. Об этом во вторник сообщили в карельском правительстве.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, решение о начале железнодорожного сообщения уже принято. Открыть новый маршрут планируют в мае следующего года. «Ласточка» будет состоять из пяти вагонов на 349 мест. «Надеемся на дополнительный поток иностранных и, в частности, финских туристов», — сказал Парфенчиков.

Добавим, с 1 октября также начнут курсировать «Ласточки» премиум-класса из Петербурга в Бологое. Поезда будут ходить ежедневно 5-вагонными составами. А в начале августа «Ласточка» начала курсировать между Петербургом и Псковом.

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