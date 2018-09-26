Эксперт: 90% аварий на башенных кранах происходят по причине человеческого фактора Невыполнение мер безопасности и недостаточный контроль со стороны охраны труда

Большинство аварий на башенных кранах происходят по причине человеческого фактора. Об этом в среду сообщил Александр Москаленко, президент группы компаний «Городской центр экспертиз».

«В первую очередь, это невыполнение мер безопасности: забыли что-либо закрепить, проверить или плохо подготовили площадку для работы крана. А второе — на стройке должен находиться человек, контролирующий вопросы безопасного строительства, в том числе процесс эксплуатации строительной техники — нередко вес груза значительно превышает возможности крана,» – сказал Москаленко.

Вечером понедельника на территории строительной площадки ЖК «Ренессанс» в Невском районе Петербурга с крепежа строительного крана сорвался подъемный крюк, который упал на рабочего. От полученных травм мужчина скончался.

Напомним, в 2013 году в силу вступили изменения к 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ОПО), согласно которым всем ОПО присваивается класс опасности от I — чрезвычайно опасных, до IV — объекты низкой опасности. Башенные строительные краны были отнесены к самому низкому классу опасности, при котором плановые проверки проводятся только в случае аварии или после сообщения о неисправности. На сегодняшний день Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проводит внеплановые проверки всех башенных кранов на территории России. Всего планируется обследовать более 14 тысяч кранов. По результатам уже проведенных ревизий выявлено, что 68% башенных кранов эксплуатируются с нарушениями обязательных требований. К 2019 году Ростехнадзор планирует завершить проверки башенных строительных кранов и повысить им класс опасности.