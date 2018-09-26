СМИ: В Дагестане прошли обыски у брата экс-главы республики Для допроса его якобы доставили в Москву

В Дагестане прошли обыски у депутата республиканского народного собрания Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова. Об этом в среду пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски устроили в кабинете Раджаба Абдулатипова, пишет РБК. После этого депутата задержали. По данным источников, его конвоируют в Москву для проведения допроса.

Как указывают источники, Абдулатипова проверяют на причастность к уголовным делам, возбужденных в адрес высокопоставленных чиновников республики. «Интерфакс» пишет, что его подозревают в превышении должностных полномочий.

Отметим, с 2006 по 2016 год Раджаб Абдулатипов возглавлял управление ФМС по Дагестану. В прошлом году его брат Рамазан Абдулатипов заявил, что уходит в отставку с поста главы региона. На его место врио назначили Владимира Васильева, который стал первый руководителем Дагестана с 1948 года, не являющимся уроженцем республики. С того момента в республике началась массовая «зачистка» — задержаны по подозрению в коррупции бывшие премьер-министр, два его заместителя, министр образования, мэр Махачкалы, главный архитектор города, глава Дербентского района и ряд других чиновников.