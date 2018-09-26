Все новости

26.09.18 / 21:55 Новости / Россия и мир / Финансы

ФРС США в третий раз за год поднял ключевую ставку

До диапазона 2-2,25%

Федрезерв США в третий раз за год поднял ключевую ставку. Об этом в среду сообщили в Федеральном комитете по открытому рынку ФРС США.

Ключевую ставку повысили на 0,25 п.п. Теперь ее диапазон – 2-2,25%.

В комитете объяснили, что макроэкономическая статистика продолжает демонстрировать укрепление рынка труда, а также рост экономической активности. Годовая инфляция колеблется в районе 2%.

В настоящий момент размер ключевой ставки является максимальным с 2008 года. В марте ее повысили до 1,5-1,75%, в июне — до 1,75-2%. Шаг равен 0,25 п.п.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.