ФРС США в третий раз за год поднял ключевую ставку До диапазона 2-2,25%

Федрезерв США в третий раз за год поднял ключевую ставку. Об этом в среду сообщили в Федеральном комитете по открытому рынку ФРС США.

Ключевую ставку повысили на 0,25 п.п. Теперь ее диапазон – 2-2,25%.

В комитете объяснили, что макроэкономическая статистика продолжает демонстрировать укрепление рынка труда, а также рост экономической активности. Годовая инфляция колеблется в районе 2%.

В настоящий момент размер ключевой ставки является максимальным с 2008 года. В марте ее повысили до 1,5-1,75%, в июне — до 1,75-2%. Шаг равен 0,25 п.п.