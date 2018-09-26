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26.09.18 / 11:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Кемеровской области выделят 4 млрд рублей на развитие туризма

На 2019-2025 годы

Фото: uralinform.ru

Из федерального бюджета выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма в Кемеровской области. Об этом в среду сообщает правительство Кузбасса.

Такая договоренность была достигнута на встрече и.о. замгубернатора области по вопросам культуры, спорта и туризма Михаила Бостанджогло с главой Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым. Заявку Кемеровской области включили в целевую программу по развитию туризма на 2019-2025 годы. Областные власти планируют построить тети водоснабжения и водоотведения, реконструировать одну из дорог, а также построить новую подъездную дорогу. Также сотрудничество будет продолжено по перспективным туристским кластерам «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья».

Напомним, в июле сообщалось, что правительство выделяет 18 млрд рублей на развитие туризма на Северном Кавказе. Там планируют создать туристический кластер. Деньги пойдут на строительство комплексов «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус». Финансирование рассчитано на 2018-2021 годы.

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