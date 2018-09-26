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26.09.18 / 21:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия подала в ВТО жалобу в рамках энергетического спора с ЕС

Спор идет с 2014 года

Запасы нефти в СШАМосква подала жалобу во Всемирную торговую организацию в рамках спора о третьем энергетическом пакете Евросоюза. Об этом в Минэкономразвития сообщили в среду.

МЭР подал в ВТО контрапелляцию, так как до этого апелляцию на решение Третейской группы подавал ЕС, пишет РБК. Третейская группа в в августе признала часть норм ЕС в рамках третьего энергопакета неправомерными. Среди них – требование продавать газ на бирже и ограничения на поставку газа из России по трубопроводу OPAL, а также ряд других мер, в том числе дискриминирующие.

Разбирательства по третьему энергопакету Россия и ЕС ведут с 2014 года. Закон запретил компаниям, ведущим газодобычу, стать собственниками магистральных трубопроводов в регионе. У Москвы претензии по шести блокам в этом документе.

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