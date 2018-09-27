В России изменятся правила регистрации автомобилей Процесс регистрации значительно упростили

В России вводят новые правила регистрации автомобилей. Соответствующий приказ в четверг был опубликован на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, разрешается ставить на учет автомобили с электронными ПТС. Их использование с ноября следующего года станет обязательным. Также владельцы автомобилей смогут в течение года хранить в подразделении регистрационный знак с проданной машины. Еще одно нововведение связано с установкой в автомобиль нового двигателя – процесс установления нового мотора значительно упростили, сняв с водителя ряд требований. С полным перечнем нововведений можно ознакомиться на портале правовой информации. Документ вступает в силу 6 октября.

Напомним, введение электронных ПТС несколько раз переносилось. Выдала бумажных версий паспортов полностью прекратится 1 ноября следующего года. При этом бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно.