Сергей Удальцов пошутил про «двойников» для участия в митингах Потому что ему запрещено посещать массовые мероприятия

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов пошутил, что подготовил несколько двойников, которые будут за него участвовать в митингах. Об этом он заявил в четверг, выступая на пресс-конференции в АБН.

Как передает корреспондент, после того, как Удальцов рассказал про двойников, он уточнил, что это шутка. «Но в каждой шутке только доля шутки», — добавил Удальцов. Напомним, Удальцову запрещено посещать массовые мероприятия. Таким образом он пообещал найти способ участвовать в будущих акциях протеста.

«Подготовлены несколько двойников, которые сильно на меня похожи. Они будут посещать митинги, будут выступать – пусть полиция думает, как с этим бороться», — сказал политик. Также он заверил журналистов, что собирается оспорить запрет на посещение массовых мероприятий.

Напомним, такую меру наложил Симоновский суд Москвы. Действие запрета распространяется до 2021 года. Также Удальцову запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области. Политик обжалует эти решения.