Все новости

27.09.18 / 17:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Сергей Удальцов пошутил про «двойников» для участия в митингах

Потому что ему запрещено посещать массовые мероприятия

Фото АБН

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов пошутил, что подготовил несколько двойников, которые будут за него участвовать в митингах. Об этом он заявил в четверг, выступая на пресс-конференции в АБН.

Как передает корреспондент, после того, как Удальцов рассказал про двойников, он уточнил, что это шутка. «Но в каждой шутке только доля шутки», — добавил Удальцов. Напомним, Удальцову запрещено посещать массовые мероприятия. Таким образом он пообещал найти способ участвовать в будущих акциях протеста.

«Подготовлены несколько двойников, которые сильно на меня похожи. Они будут посещать митинги, будут выступать – пусть полиция думает, как с этим бороться», — сказал политик. Также он заверил журналистов, что собирается оспорить запрет на посещение массовых мероприятий.

Напомним, такую меру наложил Симоновский суд Москвы. Действие запрета распространяется до 2021 года. Также Удальцову запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области. Политик обжалует эти решения.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.