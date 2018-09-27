Госдума одобрила в третьем чтении закон о зачислении коррупционных денег в ПФР И от продажи конфискованного имущества

Госдума одобрила в третьем чтении закон о зачислении коррупционных денег в Пенсионный фонд России. Решение принято в четверг.

Законопроект подразумевает также передачу в ПФР денег от распоряжения или продажи конфискованного имущества. В пояснительной записке отмечено, что в 2019-2024 годах размер таких перечислений может составит около 1,8 млрд рублей.

Отметим, ранее в четверг Госдума приняла законопроект об изменении пенсионной системы. Он также принят в окончательном чтении. По документу, возраст выхода на пенсию увеличивается на пять лет. Совет Федерации рассмотрит его в начале октября.