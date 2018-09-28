Дорожные службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности На дороги готовы выйти до 300 единиц спецтехники

Дорожные службы Ленобласти перевели в режим повышенной готовности в связи с возможными заморозками и снегом. Об этом в пятницу сообщили в региональном правительстве.

О возможных ночных заморозках и выпадении мокрого снега в выходные сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Во всех районах региона.

Напомним, в Петербурге за два дня ветер повалил более 120 деревьев. Самые сильные порывы ветра наблюдались в северных районах города : Курортном, Приморском и Выборгском. Порывы достигали 27 м/с.