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28.09.18 / 13:23 Новости / Петербург и Ленобласть

Дорожные службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности

На дороги готовы выйти до 300 единиц спецтехники

Фото АБН

Дорожные службы Ленобласти перевели в режим повышенной готовности в связи с возможными заморозками и снегом. Об этом в пятницу сообщили в региональном правительстве.

О возможных ночных заморозках и выпадении мокрого снега в выходные сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Во всех районах региона.

Напомним, в Петербурге за два дня ветер повалил более 120 деревьев. Самые сильные порывы ветра наблюдались в северных районах города : Курортном, Приморском и Выборгском. Порывы достигали 27 м/с.

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