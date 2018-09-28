Инфляционные ожидания россиян превысили 10%

Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 п.п. до 10,1%. Об этом в пятницу сообщает ЦБ, основываясь на данных опроса компании «инФОМ».
ЦБ отмечает, что на инфляционных ожиданиях начало сказываться августовское ослабление рубля. Россиян в сентябре беспокоил рост цен на мясо и птицу. Цены на бензин оказались на втором месте. Опрос проводился с 3 по 10 сентября в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. Респондентами стали 2 тыс. человек.
Отметим, в августе инфляционные ожидания россиян составили 9,9%. По сравнению с июлем они увеличились на 0,2%. В августе респонденты отмечали рост цен на бензин, мясо и птицу. Также на ожидания повлияли такие факторы, как ослабление рубля и повышение НДС.
114 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.