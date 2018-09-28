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28.09.18 / 18:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Инфляционные ожидания россиян превысили 10%

Россиян в сентябре беспокоил рост цен на мясо и птицу

Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 п.п. до 10,1%. Об этом в пятницу сообщает ЦБ, основываясь на данных опроса компании «инФОМ».

ЦБ отмечает, что на инфляционных ожиданиях начало сказываться августовское ослабление рубля. Россиян в сентябре беспокоил рост цен на мясо и птицу. Цены на бензин оказались на втором месте. Опрос проводился с 3 по 10 сентября в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. Респондентами стали 2 тыс. человек.

Отметим, в августе инфляционные ожидания россиян составили 9,9%. По сравнению с июлем они увеличились на 0,2%.  В августе респонденты отмечали рост цен на бензин, мясо и птицу. Также на ожидания повлияли такие факторы, как ослабление рубля и повышение НДС.

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