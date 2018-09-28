Структура «Роснефти» подала в ФАС жалобу на «Лукойл» Первые слушания пройдут в октябре

Подконтрольная «Роснефти» компания «Башнефть» обратилась в ФАС с жалобой на «Лукойл». Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к «Лукойлу» и его совместному с «Башнефтью» предприятию «Башнефть-Полюс».

Сообщается, что жалоба связана с высокими ставками на перевалку нефти на Варандейском терминале, установленными «Лукойлом». Издание сообщает, что жалобу подали еще летом, но первые слушания по ней пройдут 1 октября.

Отметим, «Башнефть» и «Лукойл» ведут совместную разработку месторождений в Ненецком автономном округе. Доказанные запасы нефти на этьих месторождениях по данным на 2015 год составляли 240,2 млн баррелей. «Башнефть» получила лицензию на месторождения в 2011 году. Тогда же для освоения месторождений было создано СП «Башнефть-Полюс». «Лукойл» имеет в компании 25,1% акций.