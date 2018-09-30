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30.09.18 / 19:25 Новости / Россия и мир / Экономика

ЕС выделил Индонезии 1,5 млн евро для борьбы с последствиями цунами

Средства направят на обеспечение пострадавших едой и медикаментами

Евросоюз (ЕС) выделил Индонезии 1,5 млн евро экстренной помощи для борьбы с последствиями цунами и землетрясения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Уточняется, что средства направят на обеспечение пострадавших едой и водой, а также временным убежищем и медикаментами. Кроме того, Еврокомиссия направила в Индонезию специалистов, которые займутся координацией предоставления помощи.

Добавим, землетрясение началось в Индонезии в пятницу, а повторные толчки фиксировались в течение почти двух суток. Землетрясение вызвало цунами. В результате, по последним данным, погибли более 800 человек, сотни жителей получили ранения. Разрушены дома, больницы, торговые центры и другие здания.

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