ЕС выделил Индонезии 1,5 млн евро для борьбы с последствиями цунами Средства направят на обеспечение пострадавших едой и медикаментами

Евросоюз (ЕС) выделил Индонезии 1,5 млн евро экстренной помощи для борьбы с последствиями цунами и землетрясения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Уточняется, что средства направят на обеспечение пострадавших едой и водой, а также временным убежищем и медикаментами. Кроме того, Еврокомиссия направила в Индонезию специалистов, которые займутся координацией предоставления помощи.

Добавим, землетрясение началось в Индонезии в пятницу, а повторные толчки фиксировались в течение почти двух суток. Землетрясение вызвало цунами. В результате, по последним данным, погибли более 800 человек, сотни жителей получили ранения. Разрушены дома, больницы, торговые центры и другие здания.