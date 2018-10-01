Mitsubishi отозвала в России почти 145 тыс. авто Из-за возможных проблем со стояночным тормозом

Mitsubishi отозвала в России почти 145 тыс. автомобилей. Об этом в понедельник сообщили в Росстандарте

Причиной отзыва послужили возможные проблемы с ручным тормозом. Отзывать будут автомобили Outlander PHEV, Outlander и ASX, поступившие в продажу в 2007-2009 годах.

Ремонт автомобилей проведут бесплатно. У них заменят задние тормозные суппорты.

Ранее в сентябре Mitsubishi отозвала в России почти 21 тыс. Outlander. Тогда в компании сочли, что у люка в крыше есть возможные эффекты. А в апреле автопроизводитель отозвал на российском рынке более 86 тыс. автомобилей из-за неверного срабатывания подушки безопасности около кресла водителя.