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01.10.18 / 18:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Mitsubishi отозвала в России почти 145 тыс. авто

Из-за возможных проблем со стояночным тормозом

Mitsubishi отозвала в России почти 145 тыс. автомобилей. Об этом в понедельник сообщили в Росстандарте

Причиной отзыва послужили возможные проблемы с ручным тормозом. Отзывать будут автомобили Outlander PHEV, Outlander и ASX, поступившие в продажу в 2007-2009 годах.

Ремонт автомобилей проведут бесплатно. У них заменят задние тормозные суппорты.

Ранее в сентябре Mitsubishi отозвала в России почти 21 тыс. Outlander. Тогда в компании сочли, что у люка в крыше есть возможные эффекты. А в апреле автопроизводитель отозвал на российском рынке более 86 тыс. автомобилей из-за неверного срабатывания подушки безопасности около кресла водителя.

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