Минстрой рассчитал рыночные цены на жилье в регионах в IV квартале Дороже всего квадратный метр стоит в Москве, дешевле – в Кабардино-Балкарии

Минстрой РФ рассчитал среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья по российским регионам на IV квартал 2018 года. Соответствующий приказ ведомства обнародован в «Российской газете» во вторник.

Согласно публикации, самая высокая стоимость квадратного метра зафиксирована в Москве –91,67 тыс. рублей. На втором месте по этому показателю находится Петербург, где, по данным Минстроя, 1 кв. м в среднем стоит около 71,05 тыс. рублей.

При этом лидером среди регионов с наименьшей стоимостью жилья в IV квартале министерство назвало Кабардино-Балкарию (28,38 тыс. рублей). Затем идет Дагестан, где средняя стоимость «квадрата» составляет 29,66 тыс. рублей.

Добавим, Минстрой утверждает среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья по субъектам РФ ежеквартально. Эти показатели необходимы для расчета размеров социальных выплат на покупку жилья для разных категорий граждан.

Между тем, расчеты Минстроя существенно отличаются от расчетов аналитиков. Так, по данным онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru на начало IV квартала, средняя стоимость предложения 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Москве составила 196,4 тыс. рублей. В Петербурге этот показатель составил 119,7 рублей, писал РБК.