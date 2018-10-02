Все новости

02.10.18 / 11:50 Новости / Россия и мир

СМИ: В Набережных Челнах прошли обыски в доме владельца «Энергогазкомплекта»

По делу дачного некоммерческого товарищества «Алан»

В Набережных Челнах сотрудники Следственного комитета вместе с сотрудниками межрайонного отдела УЭБиПК провели обыски в доме владельца ГК «Энергогазкомплект» Игоря Ахмадеева. Об этом во вторник пишут СМИ Татарстана со ссылкой на источники.

По данным «Бизнес Онлайн», обыск прошел в рамках уголовного дела о махинациях с землей в дачном некоммерческом товариществе «Алан» под Набережными Челнами. Ахмадеева забрали на допрос в СК, пишет «Бизнес онлайн». Источники издания Chelny-biz указывают, что эпизод с Ахмадеевым, скорее всего, будет выделен в отдельное производство.

Напомним, дело о дачном поселке «Алан» возбуждено 20 сентября. По версии следствия, группа лиц в период до 2011 года незаконно присвоила участок, который относится к землям лесного фонда. Это произошло при содействии неких высокопоставленных чиновников района и региона, считают следователи. В рамках дела уже возвращено 10 земельных участков. Обыски также проходили у бывшего председателя Земельной палаты Татарстана Интигама Досмамедова, к делу считают причастным также бывшего главу района Тагира Харматуллина. По предварительным данным, сумма ущерба в рамках дела оценивается в 6 млн рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.