СМИ: В Набережных Челнах прошли обыски в доме владельца «Энергогазкомплекта» По делу дачного некоммерческого товарищества «Алан»

В Набережных Челнах сотрудники Следственного комитета вместе с сотрудниками межрайонного отдела УЭБиПК провели обыски в доме владельца ГК «Энергогазкомплект» Игоря Ахмадеева. Об этом во вторник пишут СМИ Татарстана со ссылкой на источники.

По данным «Бизнес Онлайн», обыск прошел в рамках уголовного дела о махинациях с землей в дачном некоммерческом товариществе «Алан» под Набережными Челнами. Ахмадеева забрали на допрос в СК, пишет «Бизнес онлайн». Источники издания Chelny-biz указывают, что эпизод с Ахмадеевым, скорее всего, будет выделен в отдельное производство.

Напомним, дело о дачном поселке «Алан» возбуждено 20 сентября. По версии следствия, группа лиц в период до 2011 года незаконно присвоила участок, который относится к землям лесного фонда. Это произошло при содействии неких высокопоставленных чиновников района и региона, считают следователи. В рамках дела уже возвращено 10 земельных участков. Обыски также проходили у бывшего председателя Земельной палаты Татарстана Интигама Досмамедова, к делу считают причастным также бывшего главу района Тагира Харматуллина. По предварительным данным, сумма ущерба в рамках дела оценивается в 6 млн рублей.