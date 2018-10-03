Банк «Русский стандарт» требует взыскать с «Домашних денег» 140 млн рублей

Банк «Русский стандарт» подал в Арбитражный суд Москвы иск к микрофинансовой компании «Домашние деньги». Об этом стало известно в среду из картотеки арбитражных дел.
Сумма исковых требований составляет порядка 139,96 млн рублей. Заявление было подано 1 октября, его детали в картотеке не раскрываются.
Добавим, весной «Домашние деньги» допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд рублей. В конце августа Центробанк РФ исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций (МФО). Регулятор пояснил, что «Домашние деньги» неоднократно нарушала законодательство и не следовала указаниям ЦБ.
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