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04.10.18 / 18:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Новак: цена нефти может вырасти до $100 за баррель

Он отметил, что цена на нефть может подниматься на $1 за день

Глава министерства энергетики Александр Новак допустил, что цена на нефть может вырасти до $100 за баррель. Об этом он сообщил в четверг в интервью «Бизнес ФМ».

Он отметил, что цена на нефть может подниматься на $1 за день. «Еще целый месяц до того, как будут приняты окончательные решения относительно тех санкций, которые в ноябре могут быть введены по Ирану, поэтому сейчас рынок очень нервничает», — объяснил Новак.

Отметим, в настоящее время в Москве проходит Российская энергетическая неделя (РЭН). Она началась накануне и продлится до 6 октября. В числе спикеров мероприятия – Александр Новак, Сергей Собянин, Леонид Михельсон, Дитрих Мёллер и другие.

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