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04.10.18 / 21:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть, валюта, ипотеки. Итоги четверга

Новак допустил, что цена нефти вырастет до $100, в правительство внесли план по дедолларизации экономики РФ, а на помощь валютным ипотечникам выделили 730 млн рублей. Тем временем «Газпром» возобновил переговоры с Китаем по западному маршруту «Силы Сибири», правительство Петербурга вслед за Полтавченко ушло в отставку, а Герман Греф предложил создать министерство для борьбы с киберугрозами.

Коллаж АБН

Новак допустил, что цена на нефть может вырасти до $100 за баррель. По его словам, сейчас цена нефти может расти на $1 за день, а до окончательных решений относительно санкций против Ирана еще месяц, поэтому «рынок очень нервничает».

В правительство РФ внесли план по дедолларизации экономики. Документ предусматривает стимулирующие меры – в частности, ускоренный возврат НДС для использующих рублевые расчеты экспортеров.

На помощь валютным ипотечникам выделили 730 млн рублей. Средства направят на убытки после реструктуризации кредитов и возмещение денег по ипотечным займам кредиторам.

Китайская CNPC и «Газпром» возобновили переговоры по «западному маршруту» газопровода «Сила Сибири». По словам Миллера, открытым остается вопрос цены.

Герман Греф предложил создать Министерство по чрезвычайным ситуациям для digital-сферы. Ранее он прогнозировал, что мировые потери от кибератак вырастут до $8 трлн к 2022 году.

Члены правительства Петербурга вслед за Полтавченко подали заявления об отставке. Все члены правительства получили статус исполняющих обязанности.

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