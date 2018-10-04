Nestle и Coca-Cola заинтересовались покупкой производителя воды Borjomi Преимущество у Nestle

Компании Nestle и Coca-Cola заинтересовались покупкой производителя воды IDS Borjomi International. Об этом стало известно в четверг от источника в инвестиционных кругах и двух источников с продовольственного рынка.

По информации «Коммерсанта», Nestle ведет переговоры о покупке доли в IDS Borjomi со структурами «Альфа-групп». Источник заявил, что совладелец «Альфа-групп» изначально хотел продать производителя воды именно Nestle. Другой собеседник издания отметил, что в переговоры включилась Coca-Cola. Компании не стали комментировать информацию.

Отметим, в портфель IDS Borjomi водят бренды Borjomi, «Святой источник» и «Моршинская». Структуры «Альфа-групп» купили контрольный пакет производителя воды в 2013 году. По данным Forbes, «Альфа-групп» получила 55% компании. Стоимость сделки составила около $280 млн, согласно информации издания.