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06.10.18 / 16:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Принц Саудовской Аравии ожидает полного ухода России с рынка нефти через 19 лет

Или сильного сокращения добычи

газпром нефтьПринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд ожидает полного ухода России с рынка нефти через 19 лет. Соответствующее заявление он сделал в интервью Bloomberg.

По мнению принца, спрос на нефть будет расти на 1-1,5% в год до 2030 года. Он отметил, что затем рост продолжится. К этому времени многие страны-производители нефти исчезнут. Россия потеряет в добыче или же все 10 млн баррелей в сутки, уточнил принц. Он заявил, что Саудовской Аравии это не грозит.

Отметим, ранее Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил о планах размещения на бирже бумаг Saudi Aramco. Он надеется, что размещение пройдет до 2021 года. Предполагаемая оценка компании — $2 трлн.

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