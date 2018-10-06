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06.10.18 / 17:32 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал принудительно сносить летние террасы

Их требовалось убрать до 1 октября

Фото «Фонтанка»

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал принудительно сносить летние террасы. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Сотрудники комитета организовали рейд 6 октября, передает «Фонтанка». Принудительно сносят веранда у заведений в доме №3 на улице Малая Садовая и в доме №16 на Колокольной улице. В комитете отметили, что владельцы этих заведений заплатят штраф. Они должны были убрать террасы к 1 октября.

Отметим, все веранды, тенты, столики и железные конструкции требуется убирать с улицы к 1 октября. Летом комитет также принудительно сносил некоторые веранды. Их владельцы не получили требуемое разрешение, поясняли в ведомстве. Правительство города задумалось над упрощением получения таких разрешений.

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