Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал принудительно сносить летние террасы Их требовалось убрать до 1 октября

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал принудительно сносить летние террасы. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Сотрудники комитета организовали рейд 6 октября, передает «Фонтанка». Принудительно сносят веранда у заведений в доме №3 на улице Малая Садовая и в доме №16 на Колокольной улице. В комитете отметили, что владельцы этих заведений заплатят штраф. Они должны были убрать террасы к 1 октября.

Отметим, все веранды, тенты, столики и железные конструкции требуется убирать с улицы к 1 октября. Летом комитет также принудительно сносил некоторые веранды. Их владельцы не получили требуемое разрешение, поясняли в ведомстве. Правительство города задумалось над упрощением получения таких разрешений.