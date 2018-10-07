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07.10.18 / 12:34 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургская филармония запустила цикл лекций о влиянии музыки на человека

Первый цикл продлится до апреля

фото izi.travel

Петербургская филармония им. Шостаковича запустила образовательный лекторий «Музиторий», первый цикл которого — «Музыка +» — уже начался. Об этом накануне пишет «Бумага».

Первая лекция «Музыка и мозг» нейролингвиста Татьяны Черниговской прошла в сентябре. Лекции будут проходить раз в месяц: в октябре доктор искусствоведения Татьяна Букина расскажет о влиянии музыки на социальное поведение, а в ноябре пройдет лекция о дирижерах-женщинах музыкального критика Аи Макаровой.

На последующих лекциях цикла горожане смогут узнать о связи музыки и архитектуры, точных наук, магии и денег, отмечает издание. Добавим, количество мест на лекции ограничено, необходима предварительная запись. Следить за анонсами можно в группе филармонии в соцсети «ВКонтакте». Категория 18+.

Ранее сообщалось, что Петербургская филармония подарит билеты на концерт фокуснику из метро. С помощью пользователей соцсетей жонглера, впечатлившего сотрудников филармонии, удалось найти менее чем за час.

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