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08.10.18 / 18:22 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов провел в Петербурге первое совещание по отоплению

Первоочередной задачей на своем новом посту Беглов ранее назвал решение проблем ЖКХ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание по вопросам отопления. Об этом в понедельник сообщили в администрации Петербурга.

В совещании участвовали главы профильных комитетов и районных администраций. Беглов выслушал доклады о ликвидации дефектов на теплосетях и поручил усилить информирование жителей о проводимых работах и сроках их окончания.

Напомним, первоочередной задачей на своем новом посту Беглов ранее назвал решение проблем ЖКХ. По его словам, петербуржцы должны получать качественные коммунальные услуги, так как платят за обслуживание и содержание домов. Беглов сказал, что планирует, в частности, усилить работу дежурной службы по ликвидации аварий.

 

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