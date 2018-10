Ученые установили связь между импотенцией и ДНК-полиморфизмом Полиморфизм – наличие у одного вида различия во внутреннем или внешнем виде

Сотрудники исследовательского центра Kaiser Permanente вместе с представителями Университета Калифорнии в Сан-Франциско и Медицинской школы Университета Вашингтона установили связь между импотенцией и ДНК-полиморфизмом. Соответствующее исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели поиск ассоциаций между наследственным (геномным) материалом и приобретенным в результате развития (фенотипическим). В выборку вошли 36 649 мужчин разных этнических групп из базы данных GERA. Ученые поместили в «группу риска» 14 тыс. человек. Они обладали более высоким индексом массы тела, средний возраст составил 68 лет, а также они чаще курили и имели клинический диагноз «эректильная дисфункция».

Исследователи выявили местоположение гена на шестой хромосоме с несколькими некодируемыми однонуклеотидными полиморфизмами, который был связан с эректильной дисфункцией. Затем ученые сосредоточились только на полиморфизме rs17185536.Они выяснили, что тимин в этом полиморфизме ассоциирован с риском развития импотенции у всех этнических групп. Это подтвердилось на другой выборке — из базы UK Biobank.

Кроме этого, ученые установили, что rs17185536-Т не связан с другими факторами риска. В частности, он не связан с увеличенным индексом массы тела.

Исследователи считают, что rs17185536-Т изменяет экспрессию гена SIM1. Продукт последнего отвечает за половое поведение млекопитающих. По мнению ученых, на основе данного механизма можно создать более действенное лекарство от импотенции.

Добавим, ранее врачи установили положительное влияние аспирина на потенцию. Врачи обследовали 184 человек, которые страдали эректильной дисфункцией. Средний возраст – 48 лет. У принимавших аспирин в течение шести недель количество успешных половых актов увеличилось с 31% до 78%