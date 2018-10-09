УФАС приостановила конкурс на проведение Фестиваля света в Петербурге Сумма контракта – 40 млн рублей

УФАС Петербурга приостановила закупку на организацию Фестиваля света. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

Конкурс приостановили в связи с жалобой ЗАО «Волгобалт Медиа». Рассмотрение жалобы назначили на 12 октября. Закупку проводит комитет по развитию туризма, начальная цена контракта – почти 40 млн рублей.

Добавим, накануне петербургское УФАС сообщило о раскрытом картельном сговоре. В нем состояло три компании, которые организовывали детское питание в школах и детских садах. АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района» заключили антиконкурентный договор и согласованно действовали в 50-ти закупках. Выяснилось, что все эти фирмы связаны общими сотрудниками, общим ip и находятся по одному адресу.