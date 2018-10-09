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09.10.18 / 14:49 Новости / Петербург и Ленобласть

В порту Петербурга произошел взрыв на танкере

Пострадавших нет

В Большом порту Петербурга произошел взрыв. Взорвался котел бункеровочного судна «Кейла» во время заправки, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

ЧП произошло утром в Угольной гавани у причала предприятия «Моргидрострой». Пожар потушили члены экипажа. Пострадавших нет, а причины происшествия пока не известны, передает «Мойка78».

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь редакцию Федерального агентства новостей в Петербурге. Сообщалось, что злоумышленники разбили окно на первом этаже, плеснули внутнрь бензин и подожгли. Возгорание потушили, никто не пострадал. Полиция занимается поисками виновных.

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