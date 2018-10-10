В Сланцах открыли аграрный комплекс «Крафт» На первом этапе в проект инвестировали 40 млн рублей

В Сланцевском районе Ленобласти открыли аграрный комплекс «Крафт» для производства экологически чистой продукции. Об этом в среду сообщает правительство региона.

На предприятии будут разводить овец мясной катумской породы и выращивать овощи защищенного грунта. На первом этапе в проект инвестировали 40 млн рублей.

Добавим, в Ленобласти планируют построить завод по автоприцепов для перевозки спецгрузов. Предприятие начнут строить в 2019 году в Тоснеснком районе. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Большинство процессов на предприятии будет автоматизировано, тем не менее, оно позволит создать 110 рабочих мест.