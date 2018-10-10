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10.10.18 / 13:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Сланцах открыли аграрный комплекс «Крафт»

На первом этапе в проект инвестировали 40 млн рублей

десять сельхозкооперативовВ Сланцевском районе Ленобласти открыли аграрный комплекс «Крафт» для производства экологически чистой продукции. Об этом в среду сообщает правительство региона.

На предприятии будут разводить овец мясной катумской породы и выращивать овощи защищенного грунта. На первом этапе в проект инвестировали 40 млн рублей.

Добавим, в Ленобласти планируют построить завод по  автоприцепов для перевозки спецгрузов. Предприятие начнут строить в 2019 году в Тоснеснком районе. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Большинство процессов на предприятии будет автоматизировано, тем не менее, оно позволит создать 110 рабочих мест.

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