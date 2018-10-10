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10.10.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Новое газовое месторождение, ОСАГО и ОФЗ. Итоги среды

Минфин предложил новые изменения в ОСАГО, а также ведомство провело размещение 100% ОФЗ. «Новатэк» открыл новое газовое месторождение в акватории Обской губы. Центробанк надеется на продолжение роста кредитования экономики. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что при росте ВВП на 3,5% бедность в России снизится только на 30% за шесть лет.

Коллаж АБН

СМИ: Минфин предлагает устанавливать стоимость ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ с 2019 года. Также поправки отменяют некоторые коэффициенты.

«Новатэк» открыл новое газовое месторождение. Объем составляет 320 млрд куб. м.

ЦБ надеется на дальнейший рост кредитования экономики. В ведомстве отметили, что при контролируемой инфляции будут постепенно снижаться и ставки по кредитам,

Минфин разместил 100% выпуска ОФЗ. Спрос в четыре раза превысил предложение.

Кудрин: При росте ВВП на 3,5% бедность в России снизится только на 30% за шесть лет. По мнению главы Счетной палаты, показатель в 50% достичь сложно.

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