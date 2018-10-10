Кудрин: При росте ВВП на 3,5% бедность в России снизится только на 30% за шесть лет Задача в 50% недостижима

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что при росте ВВП на 3,5% бедность в России снизится только на 30% за шесть лет. Такое заявление он сделал в среду на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом, президент России Владимир Путин поставил задачу снизить бедность на 50%, напомнил Кудрин. Он отметил, что даже при учете темпов роста экономики, бедность удастся сократить только на 30%. Соответствующая программа представлена Путину, заявил глава счетной палаты. Правительству будет очень сложно перераспределить ресурсы для сокращения бедности на 50%, передает ТАСС слова Кудрина.

Напомним, в мае текущего года Путин заявил, что новое правительство должно победить бедность в стране. Он отметил, что борьба с бедностью – одна из первоочередных задач. В конце сентября Кудрин сообщил о высоком уровне бедности. По его данным, в России за чертой бедности находятся 19,3 млн человек.