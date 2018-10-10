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10.10.18 / 16:10 Новости / Общество / Россия и мир

Госкомиссия утвердила состав экипажа для полета на МКС

Полетят два человека и груз

Госкомиссия утвердила состав экипажа для полета на Международную космическую станцию (МКС). Об этом представитель «Роскосмоса» сообщил в среду.

Речь идет о полете корабля «Союз МС-10» 11 октября, передает РИА Новости. Старт назначет на 11:40 часов.

В состав основного экипажа пошли россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Дублирующий экипаж – россиянин Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак. На место третьего члена экипажа комиссия решила поместить контейнер с грузами.

Отметим, на прошлой неделе три космонавта покинули МКС. Добавим, ранее российский вице-премьер Юрий Борисов заявил о планах России прекратить совместную с США программу по отправке людей в космос. Они длится с 2009 года. Российская сторона хочет закрыть программу в следующем году.

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