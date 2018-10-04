«Союз МС-08» с тремя космонавтами отстыковался от МКС Посадка корабля на Землю запланирована на 14:45 в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-08» с тремя членами экипажа отстыковался от МКС и взял курс на Землю. Об этом в четверг сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

На борту корабля – участники 55-й и 56-й длительных экспедиций на МКС Олег Артемьев (Роскосмос), Эндрю Фойстел (NASA) и Ричард Арнольд (NASA). Корабль находился на космической станции с марта, за это время экипаж выполнил намеченную программу исследований. Посадка корабля на Землю запланирована на 14:45 в Казахстане.

Напомним, в конце августа вице-премьер Юрий Борисов сообщал о планах прекратить совместную с США программу по отправке космонавтов на МКС кораблями «Союз». Ее планируют завершить в апреле 2019 года. Совместная программа длилась с 2009 года, так как у США не было подходящего корабля.