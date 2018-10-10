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10.10.18 / 13:44 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге госпитализировали Стаса Борецкого после ДТП с трактором

Борецкий сломал ногу и несколько ребер

Фото: ivteleradio.ru

В Кировском районе Петербурга госпитализировали шоумена Стаса Борецкого после ДТП с трактором. Об этом в среду сообщают «Невские Новости».

ДТП произошло на перекрестке улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов. Автомобиль артиста столкнулся с трактором. Сообщается, что Борецкий сломал ногу и несколько ребер.

Напомним, в понедельник сообщалось, что гололедица спровоцировала массовые ДТП и пробки в Петербурге. Горожане жаловались на инциденты на Кронверкской набережной, Бекелевском проспекте и на улице Грибалевой. Сразу три ДТП произошло на мосту Бетанкура.

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