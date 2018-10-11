Азиатские рынки ушли в минус вслед за рынками США CSI 300 теряет 4,8%, Nikkei 225 – почти 4%

Азиатские фондовые индексы ушли в красную зону вслед за падением рынков в США накануне. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов.

Около 10:50 по московскому времени, шанхайский индекс CSI 300 опустился на 4,8%, гонконгский Hang Seng —на 3,58%, а японский Topix — на 3,25%. В то же время Nikkei 225 провалился на 3,89%, корейский Kospi — на 4,44%. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite «просели» на 5,22% и 6,07% соответственно.

Накануне американский фондовый индекс S&P 500 упал на 3,3%, Dow Jones на 3,15%, а падение высокотехнологичного Nasdaq составило более 4%. Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отмечает, что коррекция вниз американских фондовых индексов давно назревала – за последние 10 лет американские индексы выросли в 3,5 раза и по мультипликаторам (P/E, P/S) многие акции выглядят перекупленными. Коррекция на 20-30% вполне уместна, считает эксперт. В то же время, ФРС США продолжает постепенный подъем ключевой ставки и параллельно проводит программу количественного ужесточения, что приводит к уменьшению количества денег в мировой финансовой системе и, как следствие, негативно для фондовых рынков. Аналитик допускает, что в ближайшие дни снижение американских фондовых индексов продолжится.