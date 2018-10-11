«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada XRAY Cross Цены и комплектации пока не сообщаются

«АвтоВАЗ» запустил серийное производство компактного городского кроссовера Lada XRAY Cross на заводе в Тольятти. Об этом в компании рассказали в четверг.

В пресс-службе отметили, что перед стартом производства автомобиль прошел серию тестов. В частности, Lada XRAY Cross протестировали на северных тестах в Сургуте и южных – в Сочи. Также авто были проверены на безопасность, устойчивость, управляемость и другие требования.

Добавим, впервые серийная Lada XRAY Cross была представлена на Московском автосалоне в этом году. Новинка отличается дизайном, а также более высоким уровнем комфорта и проходимости. В частности, на авто установлены новые шины и обновлены настройки системы контроля устойчивости. Кроме того, Lada XRAY Cross получила обогрев руля, новые передние сиденья. Цены и комплектации новинки будут раскрыты позже, уточнили в компании.