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11.10.18 / 12:14 Новости / Россия и мир

«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada XRAY Cross

Цены и комплектации пока не сообщаются

Фото «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» запустил серийное производство компактного городского кроссовера Lada XRAY Cross на заводе в Тольятти. Об этом в компании рассказали в четверг.

В пресс-службе отметили, что перед стартом производства автомобиль прошел серию тестов. В частности, Lada XRAY Cross протестировали на северных тестах в Сургуте и южных – в Сочи. Также авто были проверены на безопасность, устойчивость, управляемость и другие требования.

Добавим, впервые серийная Lada XRAY Cross была представлена на Московском автосалоне в этом году. Новинка отличается дизайном, а также более высоким уровнем комфорта и проходимости. В частности, на авто установлены новые шины и обновлены настройки системы контроля устойчивости. Кроме того, Lada XRAY Cross получила обогрев руля, новые передние сиденья. Цены и комплектации новинки будут раскрыты позже, уточнили в компании.

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