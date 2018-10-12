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12.10.18 / 19:54 Новости / Петербург и Ленобласть

Комитет по природопользованию забрал у фотографа на Казанской площади краснокнижную ушастую сову

Птицу отправили в центр реабилитации

Инспекторы комитета по природопользованию Петербурга обнаружили на Казанской площади ушастую сову, которая занесена в Красную книгу города. Об этом в ведомстве рассказали в пятницу.

Птица принадлежала молодому человеку, который предлагал горожанам и туристам с ней сфотографироваться. Фотограф вину не признал, заявив, что не брал деньги за снимки, добавили в комитете.

В настоящее время сова находится в центре реабилитации диких животных. Ветеринары предположили, что у птицы внутренняя инфекция, также у нее обломаны перья на хвосте и крыльях, сбит кожный нарост на клюве. После лечения сову выпустят в естественную среду.

На фотографа составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

Ранее сообщалось, что над Петербургом началась активная миграция птиц. Птицы летят на зимовку в Западную Европу и Африку. Специалисты советуют не подкармливать птиц в этот период: они в этом не нуждаются.

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