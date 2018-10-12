В администрации Ижевска проводят оперативные мероприятия – СМИ Подробности не сообщаются

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в здании администрации Ижевска. Об этом в пятницу передают ТАСС и «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источники.

Какое именно ведомство проводит мероприятия и другие подробности не сообщаются. Официальных комментариев правоохранителей и городской администрации пока также нет, добавляют агентства.

Как напоминает ТАСС, в начале мая мэр Ижевска Юрий Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. В настоящий момент его обязанности временно исполняет первый замглавы администрации города Сергей Задорожный.